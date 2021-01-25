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Администрация ищет двух подрядчиков на отлов собак

Главная Общество
Красноярск
13:58 25 Января 2021
контракт, животные, красноярск, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Отловом бродячих собак в Красноярске в этом году будут заниматься два подрядчика. Городские власти намерены нанять две компании, которые до конца года будут осуществлять отлов и стерилизацию бездомных животных. Начальная цена контрактов, опубликованных на сайте госзакупок, 3,6 и 3,5 млн рублей.

Компании должны организовать отлов, передержку и стерилизацию животных, а затем отпустить в естественную среду обитания. Содержать в приютах будут только агрессивных животных, которые представляют опасность для жителей.

Контракты на отлов собак будут действовать до 15 декабря 2021 года. Согласно действующим тендерам, фирма будет получать по 9-10 тысяч рублей за работу с одним животным.

Напомним, что в 2020 году в Красноярске отловили и стерилизовали 2 136 собак. В приютах остались только 38 особей, которые проявляли агрессию.

 

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