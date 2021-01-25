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Директор краевой филармонии Евгений Стодушный может покинуть свой пост

Главная Общество
Красноярск
12:28 25 Января 2021
общество, в красноярске, красноярск, в красноярском крае, культура, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
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По данным sibnovosti.ru, причиной возможного ухода стала напряженная атмосфера в некоторых коллективах сферы культуры. В частности, в красноярском академическом филармоническом оркестре. Об этом мы писали еще год назад в материале «Показательная порка в Красноярском Симфоническом оркестре». 

В конце прошлого года сенсационное расследование «Филармония строго режима» в газете «Красноярский рабочий» провел председатель Союза журналистов Красноярского края Дмитрий Голованов, который подробно рассказал о проблемах в филармонии.

Отметим, филармонию с июня 2018 года возглавляет Евгений Стодушный. 

В пресс-службе филармонии возможный уход директора обещали прокомментировать корреспонденту sibnovosti.ru позднее.

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