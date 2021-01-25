Директор краевой филармонии Евгений Стодушный может покинуть свой пост

По данным sibnovosti.ru, причиной возможного ухода стала напряженная атмосфера в некоторых коллективах сферы культуры. В частности, в красноярском академическом филармоническом оркестре. Об этом мы писали еще год назад в материале «Показательная порка в Красноярском Симфоническом оркестре».

В конце прошлого года сенсационное расследование «Филармония строго режима» в газете «Красноярский рабочий» провел председатель Союза журналистов Красноярского края Дмитрий Голованов, который подробно рассказал о проблемах в филармонии.

Отметим, филармонию с июня 2018 года возглавляет Евгений Стодушный.

В пресс-службе филармонии возможный уход директора обещали прокомментировать корреспонденту sibnovosti.ru позднее.