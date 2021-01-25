Евгений Касперский посетил Красноярск

Краевую столицу посетил известный российский программист, миллиардер и основатель компании «Лаборатория Касперского».

Касперский посетил национальный парк «Красноярский Столбы» в компании министра цифрового развития Николая Распопина, главы агентства по туризму Юлии Верхушиной, а также сотрудницы парка Светланы Юшковой, которая провела гостям экскурсию.

Кроме того, IT-специалист посетил Дивногорск, посмотрел на Царь-рыбу и оценил масштабы Красноярской ГЭС.

«Погода выдалась просто отличная, поэтому, было решено идти на Столбы. Съездили на Царь-рыбу и Красноярскую ГЭС, коллегам из Министерства и самой ГЭС тоже огромное спасибо. В основном говорили не о работе, но и на профильные темы тоже не могли не поговорить. Вопросы информационной безопасности сегодня обретают первостепенное значение, прежде всего на сложных промышленных объектах, например, таких как ГЭС», – написал министр Распопин на своей странице в Facebook