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«Сокол» завершил домашнюю серию очередной неудачей

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Красноярск
11:00 25 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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«Сокол» потерпел поражение от «Челмета» в завершающем матче домашней серии регулярного чемпионата ВХЛ. На льду «Платинум Арены» при поддержке зрителей «крылатые» проиграли челябинской команде со счетом 1:2 (0:1; 0:0; 1:1). Нападающий Григорий Мищенко забил единственный гол красноярцев на 49 минуте встречи. В ходе домашней встречи 23 января «Сокол» потерпел поражение от «Зауралья» из Кургана со счетом 2:3 (1:1; 0:0; 1:2).

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сокол» Андрей Никишов заявил, что у его команды раньше времени «кончился бензин».

«Я так скажу: у нас впервые за три месяца выпадает перерыв, а бензин у нас кончился, к сожалению, на неделю или полторы раньше этого. Мы выжимали все ресурсы, как могли. В сегодняшней игре «Челмет» выглядел посвежее. Игра была более-менее равной, когда мы играли против них недавно на выезде. Конечно, соперник нас превосходил в движении. Но за счет разбора соперника и выполнения задания игра держала в напряжении. Сравняв счет, не дотерпели чуть-чуть и получили гол. По сегодняшней игре не хотелось бы предъявлять претензии команде. В плане самоотдачи парни выступили на уровне», - цитирует наставника пресс-служба клуба.

Андрей Никишов поставил задачу на выезде играть каждый матч только на победу.

 

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