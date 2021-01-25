В Татьянин день красноярцев приглашают поучаствовать в донорской акции

В День студента, 25 января, красноярцев приглашают поучаствовать в донорской акции. На правобережье в Краевом дворце молодежи пройдет Всероссийская акция «Оставайся донором». Всех желающих сдать кровь ждут с 9:30 по адресу: ул. Павлова, 21. Важно, что донор должен быть старше 18 лет и не иметь медицинских противопоказаний для сдачи крови. Перед процедурой нужно воздержаться от курения, а также не есть жирную пищу. К акции не допустят людей с хроническими заболеваниями и инфекциями.

Также в Татьянин день состоится волонтерское мероприятие. Красноярцев призывают помочь пенсионерам с уборкой снега на дворовых территориях частных домов. Добровольцев будут ждать в 12:00 по адресу: ул. Писарева, 26-2. Инвентарь и перчатки с собой брать не надо, все необходимое для уборки выдадут организаторы.



