В красноярских теплицах высадили тюльпаны к весенним праздникам

Специалисты Управления зеленого строительства Красноярска высадили тюльпаны к весенним праздникам. В теплицах к 8 марта и 14 февраля посажено 15 видов главных весенних цветов – помимо традиционных сортов, будут двухцветные тюльпаны, а также махровые. Тюльпаны в красноярских теплицах начнут распускаться через три недели. Первые из них поступят в продажу ко Дню святого Валентина.

«К международному женскому дню также должны расцвести крокусы и амарилисы, их выращивают в подарочных горшочках. Эти цветы пока еще в холодных помещениях, перемещать их в теплицы будем в феврале. Все цветы будут продавать в фирменных магазинах предприятия», - сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Важным конкурентным преимуществом красноярских цветов является цена – они дешевле привозных растений.



