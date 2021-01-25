25 января
Красноярск
погода -26 °C
74.36
 
€ 90.41
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В красноярских теплицах высадили тюльпаны к весенним праздникам

Главная Общество
Красноярск
10:00 25 Января 2021
общество, праздники, в красноярске, праздничный, праздник, в красноярском крае, красноярск, цветы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Специалисты Управления зеленого строительства Красноярска высадили тюльпаны к весенним праздникам. В теплицах к 8 марта и 14 февраля посажено 15 видов главных весенних цветов – помимо традиционных сортов, будут двухцветные тюльпаны, а также махровые. Тюльпаны в красноярских теплицах начнут распускаться через три недели. Первые из них поступят в продажу ко Дню святого Валентина.

«К международному женскому дню также должны расцвести крокусы и амарилисы, их выращивают в подарочных горшочках. Эти цветы пока еще в холодных помещениях, перемещать их в теплицы будем в феврале. Все цветы будут продавать в фирменных магазинах предприятия», - сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Важным конкурентным преимуществом красноярских цветов является цена – они дешевле привозных растений.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярский край пришли экстремальные морозы

В Красноярский край пришли экстремальные морозы

25 Января 2021 г.
На севере похолодало до -42 градусов
Новости Красноярска: В Татьянин день красноярцев приглашают поучаствовать в донорской акции

В Татьянин день красноярцев приглашают поучаствовать в донорской акции

25 Января 2021 г.
25 января состоится еще и волонтерское мероприятие
Новости Красноярска: Красноярский Центр управления регионом собрал почти 12 тысяч обращений

Красноярский Центр управления регионом собрал почти 12 тысяч обращений

23 Января 2021 г.
Работа началась в ноябре прошлого года
Новости Красноярска: Адвокаты Быкова просят рассматривать его дело судом присяжных

Адвокаты Быкова просят рассматривать его дело судом присяжных

22 Января 2021 г.
Протокол с ходатайством подписали в конце года
Новости Красноярска: В Казачинском появится Культурно-просветительский центр

В Казачинском появится Культурно-просветительский центр

22 Января 2021 г.
Его строительство начнется в этом году
Новости Красноярска: Что интересного находит в мусоре левобережный региональный оператор

Что интересного находит в мусоре левобережный региональный оператор

22 Января 2021 г.
Дайджест по необычным находкам
Новости компаний
18/01
Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»
15/01
Сбер и СибГУ им. М.Ф. Решетнева дали старт работе кампуса
14/01
Плата за отопление по факту: чего ожидать красноярцам в квитанциях за декабрь и январь?
13/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Волейболисты «Енисея» уверенно обыграли «Югру-Самотлор»

Волейболисты «Енисея» уверенно обыграли «Югру-Самотлор»

23 Января 2021 г.
Все закончилось в трех сетах
Новости Красноярска: Мэра Норильска выберут уже послезавтра

Мэра Норильска выберут уже послезавтра

24 Января 2021 г.
Претендентов – шесть человек
Новости Красноярска: Александ Усс обсудил с федеральным министром сельского хозяйства развитие отрасли

Александ Усс обсудил с федеральным министром сельского хозяйства развитие отрасли

24 Января 2021 г.
На горизонте новые инвестпроекты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru