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На авторынке Красноярска новая услуга – «автомобиль по подписке»

Главная Общество
Красноярск
10:30 25 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске автосалоны теперь сдают машины в аренду. Новая для России услуга получила название «автомобиль по подписке». Отличие от каршеринга, который не прижился в Красноярске, в том, что это долгосрочная аренда машины, сроком до 1 года. При длительной аренде новый бюджетный автомобиль обойдется от 27 тысяч рублей в месяц. Дилер застрахует его и будет обслуживать, вплоть до замены резины.

«В Москве это появилось в конце прошлого года и дошло до нас. Мы развиваем это направление. У нас модельный парк автомобилей расширяется. Все автомобили новые, на зимней резине с сигнализацией, плюс есть возможность предоставления детского кресла. Все обслуживание автомобиля, ТО, делается за счет дилера. Клиент ездит на автомобиле и заправляет его», - цитирует радио «Красноярск-Главный» корпоративного менеджера сети автосалонов Ивана Молчанова.

Напомним, что сервис поминутной аренды машин «Делимобиль» проработал в Красноярске с осени 2018 года до мая 2020 года. Затем компания заявила, что будет развивать проект в других городах.

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