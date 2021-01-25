В Красноярский край пришли экстремальные морозы

Морозы в Красноярске простоят до среды. После относительно теплых выходных в краевом центре резко похолодало. По данным Среднесибирского УГМС, ночью температура в Красноярске опустилась до -28°С. В понедельник, 25 января, в светлое время суток термометры покажут -24…-26°С. Северный ветер усилится до 3-8 м/с.

«В центральных и в горах южных районов Красноярского края ожидается морозная погода, температура воздуха ночью -30…-35°С, местами -42…-47°С, днем -30…-35°С на севере местами -40…-42°С, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица», - сообщили в Среднесибирском УГМС.

В ночь на вторник, 26 января, похолодает до -36°С, днем будет на 10 градусов теплее.

В среду, 27 января, морозы отступят. Ночь еще будет морозной – до -39°С, а течение дня резко потеплеет до -11°С, пойдет снег. К пятнице в Красноярск придут 20-градусные морозы, которые сохранятся все выходные.