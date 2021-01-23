Красноярский Центр управления регионом собрал почти 12 тысяч обращений

В Центре управления регионом (ЦУР) Красноярского края подвели итоги первых двух месяцев работы. Так, с начала ноября прошлого года было принято и обработано 12 тысяч обращений и жалоб от жителей Красноярского края в социальных сетях. Ежедневно поступало около 200 обращений.

Стоит отметить, что больше всего обращений касались сферы жилищно-коммунального хозяйства – более 1 500, на втором месте находится сфера социального обслуживания и защиты – 1438 обращений было оставлено в социальных сетях.

Не обошли стороной жители региона тему экологии – 1 180 жалоб о загрязнении окружающей среды.

Отметим, что на актуальную тему коронавируса жители обращались менее тысячи раз – 928 сообщений. Кроме того, жители региона жаловались на состояние дорог и благоустройство.

В целом за два месяца работы сотрудники Центра обработали 11 965 сообщений и жалоб, по 11 731 случаю уже приняты решения.