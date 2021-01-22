Что интересного находит в мусоре левобережный региональный оператор

«Напрасно вы, господа, мусорками манкируете! Там можно найти много интересного и полезного!». Так или примерно так могут начинать свой рассказ о работе сотрудники «Красноярской рециклинговой компании».

Сколько бы разъяснений термина ТКО ни давали региональные операторы, потребители зачастую не желают вникать в подобные тонкости. И в мусорные контейнеры отправляются вещи и предметы, не имеющие к твердым коммунальным отходам никакого отношения. Например, земля из парника, трава и овощная ботва с садовых участков, мешки с пришедшим в негодность цементом и даже… сруб. Да-да, бревенчатый сруб бани однажды обнаружил экипаж мусоровоза в мульде.

Настоящая беда – зола, которой в частном секторе в отопительной сезон много. Нередко зола с непогасшими углями отправляется в контейнер, где уже лежит бытовой мусор, в том числе – бумага, ткань, полиэтилен и другие горючие отходы. Дальше, само собой, возгорание, дым, грязь, пожарные с брандспойтами. И это еще самый безобидный вариант. Случается, что пламя из искры возгорается уже в камере мусоровоза. И тогда приходится вываливать горящий мусор, потому что иначе дорогой спецтехнике придет конец. А потом – по сценарию: дым, грязь, пожарные.

Февраль – время елок. Нет, особо пунктуальные граждане выносят их сразу после того, как отметят Старый Новый год. Но многим память о праздниках дорога, как… память. А вот в феврале уже пора. Елки, кстати, не ТКО. Но в мусорных контейнерах их обнаруживают очень часто.

«Модный сезон» – весна. Обновляя к лету гардероб, дамы недрогнувшей рукой выносят из дома джинсы, блузки, обувь. Впрочем, и перед наступлением зимы происходит примерно то же самое, хотя и в меньших объемах.

Кроме того, весной горожане чистят погреба и подвалы, а садоводы – свои участки. Испорченные, старые заготовки в банках, проросшая картошка, подгнившие капуста и морковь, сухая трава и ветки в это время – очень популярные «обитатели» мусорных контейнеров.

А бывают и совсем уж удивительные находки. Например, одинокий гигантский кроссовок размера примерно 120-го. Или даже Баба Яга. Конечно же, игрушка, но, увидев ее в сумерках, торчащую из ступы-контейнера, жительница дома на ул. К.Маркса не на шутку испугалась.

Время от времени на площадках для сбора ТКО встречаются… пианино. Которые, к слову, не ТКО: в конструкции есть металлические элементы, которые в камере мусоровоза оказаться не должны. Поэтому забрать их можно только после того, как сотрудники УК разберут на составляющие.

«Часто находим книги. Если они аккуратно сложены рядом с контейнерами, мы не забираем, рука не поворачивается. Но их люди разбирают в итоге», – поделились операторы мусоровозов.

Столь же часто в мусоре обнаруживаются и игрушки, особенно большие. «Игрушечный сезон» – конец лета. Видимо, готовясь к школе, родители и дети избавляются от ставших ненужными мишек и заек. Их сотрудникам «КРК» тоже бывает очень жалко, могут и оставить на площадке: вдруг кому захочется спасти зайку, брошенного хозяйкой? К слову, именно так чаще всего и происходит.