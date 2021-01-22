«КРК» вышла в социальные сети

Работа регионального оператора по обращению с ТКО – это не только вывоз мусора. Это ещё и экологическое просвещение, консультации по действию профильного законодательства, ответы на вопросы по специфике работы и многое другое.
Теперь вся эта информация будет доступна жителям левобережной технологической зоны в социальных сетях Фейсбук, Одноклассники, Вконтакте и Инстаграм.
«На страницах компании мы будем не только публиковать актуальную справочную информацию, уведомления и графики и отвечать на вопросы потребителей. Расскажем о сотрудниках всех подразделений, покажем, с какими проблемами приходится сталкиваться. И конечно, будем много писать о раздельном сборе мусора, разумном потреблении и об осознанном, экологичном отношении к окружающему миру», – пояснили в «КРК».
Читайте, пишите, задавайте вопросы: