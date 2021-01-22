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В Казачинском появится Культурно-просветительский центр

Главная Общество
Красноярск
16:25 22 Января 2021
развитие, глава, село, в красноярском крае, культура, управление
Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне заместитель председателя Правительства края Алексей Подкорытов посетил Казачинский район, где провел рабочее совещание по вопросу строительства Культурно-просветительского центра. Предполагается, что проект начнет реализовываться уже в этом году.

По замыслу организаторов, этот комплекс станет главной площадкой для жителей района и его гостей. Там будут проходить различные выставки, мастер-классы, творческие встречи, основной целью которых будет возрождение народных промыслов.

Глава Казачинского района Юрий Озерских заявил sibnovosti.ru, что территория с введением центра станет еще более привлекательной для туристов.

«Казачинское стоит на дороге из Красноярска в Енисейск, куда ехать более 300 километров. У всех путешественников появится больше возможностей отдохнуть после дороги в районном центре, посетить Свято-Троицкий собор, Культурно-просветительский центр. Ждем, когда в ближайшее время определится подрядчик».

Отметим, земельный для строительства центра определен и разработана проектно-сметная документация. А сам конкурс по определению подрядчика будет объявлен в следующем месяце.   

 

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