Красноярцы жалуются на плохо работающий светофор перед Центральным парком

В редакцию Sibnovosti.ru обратился читатель. По мнению красноярца светофор, расположенный в районе памятника Ленину возле входа в Центральный парк, работает странным образом.

«Мне пришлось стоять, дожидаясь разрешающего сигнала, около 7 минут. Ладно я, никуда не спешил и у меня было свободное время. Но перед «зеброй» находились другие люди, которые явно спешили. Кроме того, там находились молодые мамочки с колясками. В итоге все пешеходы были вынуждены переходить на красный свет, тем самым нарушая правила дорожного движения. Подождав еще пару минут, я увидел, что зеленый загорелся. Думаю там стоит установить специальную кнопку, которая позволит вовремя менять сигнал» - рассказал неравнодушный житель.