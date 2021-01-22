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Красноярцы жалуются на плохо работающий светофор перед Центральным парком

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Красноярск
15:41 22 Января 2021
в красноярском крае, красноярск, светофор, в красноярске, дороги, дорога, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В редакцию Sibnovosti.ru обратился читатель. По мнению красноярца светофор, расположенный в районе памятника Ленину возле входа в Центральный парк, работает странным образом.

Красноярцы жалуются на плохо работающий светофор перед Центральным парком

«Мне пришлось стоять, дожидаясь разрешающего сигнала, около 7 минут. Ладно я, никуда не спешил и у меня было свободное время. Но перед «зеброй» находились другие люди, которые явно спешили. Кроме того, там находились молодые мамочки с колясками. В итоге все пешеходы были вынуждены переходить на красный свет, тем самым нарушая правила дорожного движения. Подождав еще пару минут, я увидел, что зеленый загорелся. Думаю там стоит установить специальную кнопку, которая позволит вовремя менять сигнал» - рассказал неравнодушный житель.

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