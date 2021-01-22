Разговор с таксистом-2: «Как только наши перейдут на современный тип оружия, американцы присядут»

Все люди делятся на две части. Одни в такси любят молчать, другие разговаривать с водителем. Журналист Sibnovosti.ru, вернувшись из Москвы с новыми знаниями, в январские морозы довольно часто передвигался на такси. И если столичные водители через одного бизнесмены, занимающиеся криптовалютой, то красноярские таксисты – политологи высшего разряда.

- Горбачев - трекало огородное. Он отдавал США безвозмездно все. 25 дивизий из Германии вывели в открытое поле, хотя ему предлагал 100 млн немецких марок на благоустройство. Он же ничего не взял, вывел армию в открытое поле, где офицеры погибали. Почему в 90-е годы появились бригады из офицеров, которые бомбили все? Потому что им нужно было кормить семьи. Их с довольствия сняли.

- Вы думаете, Америка правит миром?

- Я хочу сказать, что правит. Но постепенно у нее власть уходит из-под ног. Да, она еще сильна. У нее больше население - у нас 140 млн, у них 350 млн.

- Так в Китае 2-3 млрд…

- Но Китай еще не настолько технически оснащен, как Америка в технологическом плане. Они почему войну Китаю объявили? Потому что поняли, что техническое оснащение с помощью их технологий, которые китайцы умеют воровать, и плюс технологии российские - китайцы очень далеко шагнули.

- А кто Китаю войну сейчас объявил?

- Торговую войну американцы объявили, а это равносильно, что на поле боя.

- В чем это выражается? В Китае же все бренды делают…

- Так они пошлину ввели. Китаю выходит 1 цент с 1 пары «Найка». Вот смотри: ты производишь 1000 чего-то и отправляешь все в Америку. А американцы говорят - мы у тебя не будем брать. А у тебя же рабочая сила, которой нужно зарплату платить или уволить, они станут безработными. Вот посмотри: какие строительные машины выпускает Китай. Они километр дорог могут за сутки класть. Мы были на экскурсии, ехали по автобану в Китае - автобан кончается, а на въезде стоит строительная техника: катки, экскаваторы. А мы видим, что тысяча китайцев с коромыслами носят землю на руках. Спрашиваем: почему, у вас же такая техника?! Они говорят: да, загоним сейчас технику и будем строить техникой, а кто будет им платить? Поэтому на первоначальном этапе политика китайцев была построена на экспорте. Но когда дядя Вова, Владимир Владимирович который, подсказывал китайцам: куда вы гоните, вас рубанут и все на экспорт. У вас населения-то нету, покупательской способности нет. Тогда правительство Китая начало повышать заработную плату рабочим и часть продукции, которая производилась на территории Китая, сначала 5%, потом 10%, а сейчас они 60% продукции, которую производят, она для внутреннего рынка. Так что им сильно-то не страшно.

- Откуда Вы все это знаете?

- Я закончил педагогический институт - физмат, закончил иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта и университет экономического просвещения в Красноярске. Был руководителем предприятия железнодорожного. Сейчас я пенсионер, сижу работаю на даче, да с внуком. Да немного новости смотрю-читаю…

- Что смотрите, читаете?

- В основном телевизор. ОТР, Россия-24, 17 канал.

- 17 канал – это что, я не знаю?

- Это армейский канал. РБК еще можно.

- Весь спектр…

- Да.

- А Соловьев?

- А Соловьева я, честно, люблю. Потому что он поднимает интересные вопросы. Но в передачах он немного подхваливает себя. «Я с прокурором знаком, вот с этим»… Он разбирается в исторических документах. И еще 94 ФМ, за рулем едешь, слушаешь.

- Мне кажется, что Соловьев пропагандист…

- Пропагандист чего? Пусть он будет пропагандистом. Но если он пропагандирует правильное направление развитие нашего государства. И люди прислушиваются к нему. Но если пропагандист неправильную политику по отношению к нашему государству ведет, то тогда его фи-фи-фи. Но он же собирает очень знаменитых политологов, которые не просто пришли на телеэкран, а прошли длительный путь. Один в Америке жил, другой в Европе. Захарова как сейчас преобразилась здорово. Она, не спеша, но говорит четко то, что нужно сказать Министерству иностранных дел. Она лишнего ничего не говорит.

- Как Вы думаете, когда все это закончится?

- Как только наши перейдут на современный тип оружия, вооружат армию на 100%, тогда американцы присядут.