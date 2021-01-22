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В центральном парке, на набережных Красноярска и Театральной площади появятся современные зоны питания

Главная Общество
Красноярск
14:20 22 Января 2021
питание, администрация, благоустройство, в красноярском крае, в красноярске, красноярск, общество, парк
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцам пообещали четыре современных зоны общественного питания в популярных местах отдыха. Так, компания «Красгорпарк» разрабатывает концепцию летнего ресторана у Центрального парка, где ранее были снесены незаконные шашлычки. Власти самостоятельно построят объект, а потом сдадут рестораторам в долгосрочную аренду – только по такой схеме можно открыть заведения общепита в зонах отдыха в соответствии с действующим законодательствам.

«Строить будем без начинки, без оборудования, чтобы получился проект, а мы сильно не попали по деньгам. Потому что мы можем строить только за внебюджетные деньги, которые зарабатываем. Разрабатываем эскиз, согласовываем его и строим в этом году. Сразу ставим его на баланс и торгуем его в долгосрочную аренду для предпринимателей на 5, а может быть на 10 лет, в зависимости от предполагаемых вложений», - рассказал Sibnovosti.ru глава Красгорпарка Александр Митрошкин.

Второй объект появится на уже готовых навесах на Ярыгинской набережной. Третье заведение общепита разместят в парке Космонавтов, где сейчас непрезентабельные кафе. Также летний ресторан появится на Театральной площади.

Фото: "Красгорпарк"

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