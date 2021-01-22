В Красноярске благоустроят озеро Мясокомбината

Вопрос благоустройства территории у озера Мясокомбината сдвинулся с мертвой точки. Глава Красгорпарка Александр Митрошкин заявил Sibnovosti.ru, что организация получила добро от городских властей на оформление дорожной карты по преображению зоны отдыха. После благоустройство территория получит название озеро-парк «Западный». Там установят урны, лавочки, лежаки, чтобы людям было комфортно и приятно отдыхать у воды. Сейчас территория находится в ненадлежащем состоянии.

Это один из самых больных вопросов у жителей Октябрьского района. С учетом того, что у нас водоемов нет и пляжных зон мало. На это власти обратили внимание и мне поставили задачу оформления документов. Воду там будет сложно в порядок привести, там много стоков», - заявил Александр Митрошкин.