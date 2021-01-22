В Ачинске предприниматели незаконно построили объекты недвижимости

Работники прокуратуры в Ачинске провели очередную проверку на предмет соблюдения законодательства о муниципальной собственности, в результате чего были обнаружены грубые нарушения.

Так, было установлено, что в 2016 году компания «Доломит» построило три объекта недвижимости на городской земле, однако они не получали никаких разрешительных документов и не арендовали у муниципалитета крупный земельный участок. Однако, предпринимателям удалось зарегистрировать право собственности на здания с помощью поддельных документов.

В прокуратуре подчеркнули, что ущерб городскому бюджету мог составить более 6 миллионов рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по 159 статье УК РФ. Ход расследования на контроле краевой прокуратуры.