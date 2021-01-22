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В Мотыгинском районе открыта ледовая переправа через Ангару

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Красноярск
11:38 22 Января 2021
переправа, дороги, мчс, в красноярском крае, переправы, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В краевом управлении автомобильных дорог сообщили об открытии ледовой переправы через Ангару. Это ледовая дорога входит в состав трассы Мотыгино - Широкий Лог. Грузоподъемность незначительная – 5 тонн.

Также на этой неделе открыта ледовая переправа через Енисей в Казачинском районе, которая в составе трассы Момотово - Широково. Ее грузоподъемность также 5 тонн.

В КРУДОРе напоминают, что при движении по ледовым переправам необходимо строго соблюдать разрешенную массу, отстегнуть ремни безопасности, ехать плавно без рывков, останавливаться на переправе категорически запрещено, как и выполнять обгоны и развороты.
Если автомобиль начал тонуть, то необходимо открыть или разбить окно, чтобы выбраться из машины. Важно снять тяжелую одежду. В случае, если в машине находится ребенок, его нужно прижать к себе спиной и закрыть ладонью рот и нос, чтобы выбраться на поверхность.

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