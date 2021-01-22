В Мотыгинском районе открыта ледовая переправа через Ангару

В краевом управлении автомобильных дорог сообщили об открытии ледовой переправы через Ангару. Это ледовая дорога входит в состав трассы Мотыгино - Широкий Лог. Грузоподъемность незначительная – 5 тонн.

Также на этой неделе открыта ледовая переправа через Енисей в Казачинском районе, которая в составе трассы Момотово - Широково. Ее грузоподъемность также 5 тонн.

В КРУДОРе напоминают, что при движении по ледовым переправам необходимо строго соблюдать разрешенную массу, отстегнуть ремни безопасности, ехать плавно без рывков, останавливаться на переправе категорически запрещено, как и выполнять обгоны и развороты.

Если автомобиль начал тонуть, то необходимо открыть или разбить окно, чтобы выбраться из машины. Важно снять тяжелую одежду. В случае, если в машине находится ребенок, его нужно прижать к себе спиной и закрыть ладонью рот и нос, чтобы выбраться на поверхность.