В 2024 году в Железнодорожном районе появится новый жилой комплекс

Накануне глава города провел выездное совещание в Железнодорожном районе и проверил реализацию ряда значимых проектов. Так, градоначальник побывал на улице Маерчака, где по планам через три года должен появиться современный жилой комплекс.

Отметим, что для этих целей будут снесены три двухэтажных дома (№33, №35, №37). В пресс-службе городской администрации рассказали, что расселение жителей будет проходить за счет средств компании-застройщика. Ранее инвесторы и мэрия заключили договор о развитии и благоустройстве этой территории.

После сноса двухэтажных бараков там появится современное жилье и комплекс будет сдан в 2024 году.

Фото: Александр Черных