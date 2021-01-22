Житель Красноярска сжег автомобиль своего обидчика

Следователи краевого центра завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего красноярца, которого обвинили в умышленном поджоге дорогого автомобиля.

В пресс-службе краевой полиции рассказали, что обвиняемый молодой человек переходил проезжую часть, но его чуть ли сбил водитель на автомобиле Lexus. Между участниками дорожного движения произошла словесная перепалка и конфликт. Спустя месяц красноярец увидел припаркованный автомобиль своего обидчика во дворе одного из домов Свердловского района. Он принял решение отомстить и поджег машину стоимостью 1,5 миллиона рублей, после чего скрылся с места преступления. Оперативники смогли установить личность преступника и задержать его.

Было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю