В Красноярске открыт набор в школу экотуризма

Городской клуб спелеологов и Федерация спортивного туризма открывают набор в школу экотуризма. Этот проект еще называют школой начальной туристской подготовки. Участники получат теоретические знания и практические навыки организации походов. Предусмотрены теоретические занятия раз в неделю по средам и учебно-тренировочные походы по выходным. В финале курса студентам предстоит сдать экзамен. В случае успеха они получат диплом установленного Федерацией спортивного туризма России образца. Курс рассчитан на несколько месяцев - с 10 февраля по 2 июня.

«Организационный взнос 3000 рублей за весь период обучения вносится не позже 10 февраля и является основанием для участия в семинаре. При отказе или невозможности участия взнос не возвращается, средства идут на возмещение расходов по содержанию помещения для занятий, приобретению расходников и снаряжения для проведения курсов», - сообщают организаторы.