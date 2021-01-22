Резкое потепление пришло в Красноярск

О температурных качелях предупредили красноярцев синоптики. После 30-градусных морозов в городе резко потеплело до -10°С. В пятницу, 22 января, в городе ожидается юго-восточный ветер 4-9 м/с и снег.

«22 января на севере центральных районов Красноярского края ожидается морозная погода, температура воздуха ночью -30…-35°С, местами до -42°С, днем до -33°С, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица», - сообщили в пресс-службе Среднесибирского УГМС.

Комфортные для зимы температуры будут и в выходные. В субботу, 23 января, ночью до -16°С, в светлое время суток -13°С. В воскресенье, 24 января, в ночные часы температура опустится до -22°С, днем до -14°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, уже в понедельник в Красноярск вернутся 30-градусные морозы. При чем так холодно будет в светлое время суток. К среде ночные температуры достигнут -40 градусов.



