Краевые власти получат в собственность территорию военного городка на ул. Малиновского и антенного поля по ул. Попова через полтора года

Губернатор Александр Усс на встрече в Москве обсудил с генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко передачу в краевую собственность территории военного городка на ул. Малиновского и антенного поля по ул. Попова. Сейчас эти земли принадлежат федерации, поэтому на них невозможно вести застройку. В региональном правительстве рассчитывают, что земли перейдут в краевую собственность в течение полутора лет.

«Работа в этом направлении уже началась. Думаю, потребуется не более полутора лет, чтобы получить в краевую собственность участки для строительства. Для этих участков нужна инфраструктура. Сейчас появляется новый механизм – так называемая инфраструктурная облигация. Надеюсь, наш край окажется в числе первых регионов, который будет использовать этот механизм финансирования», - заявил губернатор Александр Усс по итогам встречи с Виталием Мутко.

Также стороны обсудили перспективу строительства арендных домов в Красноярске. «ДОМ.РФ» считает, что строить дома, где все квартиры будут сдаваться в наем, нецелесообразно. Однако федеральная организация планирует выкупать у застройщиков готовые дома. Власти уверены, что такой проект будет востребован в краевом центре.





