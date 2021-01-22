Александр Митрошкин: «Ресторан в общественном пространстве – это его стиль, инфраструктура, привлечение инвестиционных денег»

В Красноярске почти год работает единый оператор по управлению общественными пространствами — муниципальное автономное учреждение «Красноярский городской парк» (Красгорпарк). Теперь парки – не просто кусок земли. Они наполняются смыслами и, что немаловажно, инфраструктурой. Например, ресторанами. Главный по паркам в Красноярске Александр Митрошкин рассказал Sibnovosti.ru о ближайших и совсем дальних планах учреждения.

- Структура «Красгорпарк» создана в марте 2020 года. Год прошел практически. Для чего она создавалась? Почему нельзя было следить за площадями-скверами в рамках ЦСК? По прошествии 9-10 месяцев уже можно говорить, насколько это было верное решение?

- Идея возникла от того, что знаковые территории были под ведением департамента городского хозяйства. Сейчас общественные пространства - это не только уборка и содержание, нужно решать комплексные задачи. Это благоустройство, проведение культурно-массовых мероприятий, наполнение жизни, оказание услуг населению. Сложно, когда коммунальные структуры занимаются содержанием, а другая структура – строит и не знает, как это эксплуатировать. Массовики-затейники что-то проводят на территории и постоянно сигнализируют, что тут грязно и так далее. Получается разрозненность. Поэтому было принято решение аккумулировать все в один кулак. Мы сами отвечаем за порядок на общественных мероприятиях. Мы понимаем, что людей нужно напоить-накормить. Мы, как заказчики при благоустройстве, отрабатываем с архитекторами все вопросы и знаем потом, где колонку запитать, где охранник сидит, антивандальные урны как эксплуатировать. Мы компетентная структура. Статус муниципального автономного учреждения при управлении культуры позволяет быстро и оперативно создавать новые услуги, проводить торги для арендаторов. Мы можем разработать концепцию, сделать дизайн, сдать арендаторам это все, высказать требования, чтобы они благоустройство соблюдали, чтобы у них были санитарные книжки и так далее. То есть у нас больше рычагов. У нас же как бывает – торганули на пять лет, а на этой территории ставят, что попало. У нас нет, мы знаем концепцию территории.

- Что касается кадров: мы как-то с Ереминым примерно в такой же обстановке сидели и он сказал, что дорожники и коммунальщики не очень здорово следят за парками и скверами. Изменился ли штатный состав новой структуры? Там теперь ландшафтные дизайнеры, флористы и ивент-менеджеры появились? Или коллектив остался прежний?

- Специалистов в структуре коммунальных служб вообще не было. Они делали конкурс и выигрывали его либо муниципальные предприятия, либо частные структуры. Были просто деньги доведены. Мы же основной акцент делаем на формировании собственных бригад. У нас работают уборщики, инженеры, девчонки и мальчишки, которые проводят мероприятия. Мы стараемся максимально своим ресурсом организовывать работу. От жителей практически нет жалоб. Мы добились этого. Мы все это видим, формируем режим работы и оперативно меняем график в зависимости от погоды и массовости людей. Когда люди идут 8 утра на работу, территории уже чистые. Это и экономия, и ручной процесс управления.

- Я по центральной набережной хожу. Туалеты зимой не работают или их вообще нет. И есть ли в том нужда?

- Нужда есть. Сейчас на набережной три туалета, которые в нашем ведении: под вантовым мостом, где гостиница «Огни Енисея», и в визит-центре у Центрального парка. Они в бесплатном режиме работают. Может быть, был день сбоя. Мы стараемся следить за ними. Коробки функциональные и пригодные, от местного производителя. Там видно, сколько воды в баке. И мы понимаем, что нужно воду доводить или, например, фекальные воды откачивать. Мы будем систему совершенствовать, и думаю, что в этом году все нарекания сведем на «нет».

- Появятся ли в твоем ведении дополнительны территории? В перспективе до 400-летия Красноярска.

- С января нам передали парк «Солнечный», парк Космонавтов, ДК Кировский и вторую очередь правобережной набережной. Это уже четыре территории. Пятая территория – сквер Юдинский, который мы будет и проектировать, и строить. Выиграли 50 мл рублей. Будет субсидия краевая. Мы планируем до сентября все работы выполнить. И появилась шестая территория: на днях было принято решение о том, что мы забираем и готовим дорожную карту по приведению в порядок озера-парка «Западный». Раньше у него было название «озеро Мясокомбината», это проблемное озеро в Октябрьском районе. Воду там будет сложно сделать нормальной, там много стоков. Люди туда приходят, поэтому нужно организовать нормальные урны, лавочки, лежаки. Это один из самых больных вопросов у жителей Октябрьского района. С учетом того, что у нас нет водоемов и мало пляжных зон.

- Что касается общепита: скверы-парки какие есть, нет нормального ресторана. В лучшем случае это харчевня гостей из ближнего зарубежья. В чем проблема? Рестораторы не хотят? Хочется сходить с семьей, покушать с красивым видом.

- Четкое замечание. Это наша боль. Ресторан в общественном пространстве – это его стиль, инфраструктура, привлечение инвестиционных денег. Тем более Красноярск славится предпринимателями в сфере общественного питания. Территория «заиграет» совершенно по-другому. Есть проблема взаимодействия с предпринимателями в существующем законодательстве. Когда земельный участок предоставлен муниципальным учреждением, им мы не имеем права распоряжаться. Распоряжаться может, например, департамент муниципального имущества. Для рестораторов это сложные торговые процедуры и рамки. Мы теперь по другому пути идем и сдвинем все с мертвой точки. Мы имеем право сдавать в аренду инфраструктуру, которая построена на земельном участке. Соответственно она должна возникнуть.

- Вы должны сами строить кафе-ресторан, а потом объявлять конкурс?

- У нас пример есть на Татышеве – «Дом у озера». Он был построен за бюджетные деньги как визит-центр к Универсиаде, а в прошлом году мы сдали его в аренду. Задача на этот год: мы прорабатываем четыре ресторана летнего формата в солидной упаковке с солидной кухней. Один – на Центральном парке, внизу, где снесли. Там это напоминало шашлычку. Мы сейчас разрабатываем концепцию, дизайн и будем самостоятельно строить. Но строить будем без начинки, без оборудования, чтобы получился проект, а мы сильно не попали по деньгам. Потому что мы можем строить только за внебюджетные деньги, которые зарабатываем. Разрабатываем эскиз, согласовываем его и строим в этом году. Сразу ставим его на баланс и торгуем его в долгосрочную аренду для предпринимателей на пять, а может быть на 10 лет, в зависимости от предполагаемых вложений. Второй объект – на Ярыгинской набережной: там есть навесы, их нужно достроить. Мы это тоже делаем с архитекторами. Чтобы предприниматель не скупился на оборудование, имел четкие права, правила игры и спокойно понимал, что он за 2-3 года отобьет свои вложения, а потом будет получать прибыль. И учреждение будет получать прибыль от аренды, и объект для горожан получится качественный, инфраструктура заиграет по-новому и предпринимателю хорошо. Третий объект – в парке Космонавтов. Там есть кафе со старых времени, мы его будет ремонтировать, делать новый эскиз и сделаем аукцион. Четвертое – у нас есть сеть прекрасных ресторанов на Театральной площади. Мы хотим там обустроить летний формат, который будет смотреться достойно. Работаем вместе с рестораторами, анализируем, как это сделать.

- В твоей работе какой ориентир: Москва, Европа, мнение жителей или мэра?

- Тут везде тонкая грань.

- Я знаю, что Сергей Васильевич (мэр Сергей Еремин - прим. Sibnovosti.ru) может поехать на велике от своего дома на Ломоносова и ты, наверное, замечания от него получаешь?

- Я получаю, но они все сдержанные. Отрадно, что все предложения и замечания, которые от руководства приходят, конструктивные либо обсуждаемые. Если там какое-то сомнительное решение, оно обсуждается и принимается сбалансированное. В этом удовольствие от работы. Мы и руководство слушаем, и жителей обязательно. Ключевой момент – это специалисты. Зачем я буду изобретать велосипед, если есть рестораторы, которые могут мне посоветовать. Мы общаемся с Ассоциацией парков России, и они нас сводят с разными ключевыми парками нашей страны. Общались с Мосгорпарком. Ездил я смотреть парк «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге. Это, конечно, космос для нас. Но некоторые локации можно «слизать», наши предприниматели могут это сделать. Это нужно правильно упаковать.

- Все достаточно благостно звучит. Ты сказал, что тебе достается «Солнечный». Район достаточно тяжелый, в какой-то степени ключевой. Есть опасения, что не все решения администрации будут поняты жителями.

- Там Дмитриев (глава Советского района - прим. Sibnovosti.ru) наладил очень четкую коммуникацию.

- Там политически народ очень прокачен…

- Все моменты, которые могут возникать, можно обсуждать с людьми. Самый больной вопрос я не согласовал с жителями: напрмиер, когда в Октябрьском районе жители отказались хоккейные коробки заливать. Коробки стояли во дворе. Мы должны были брать холодную воду у жителей. Ставим свой счетчик, готовы компенсировать. Жителям нужно дать нам возможность врезаться и ходить через их подвал. Большая часть активного населения – старшее поколение – сказали, что им это нафиг не надо. Коробки мы не залили. С людьми нужно правильно работать. Это труд: каждому нужно разъяснить, доказать, где-то пойти на встречу…

- В 2028 Красноярску 400 лет. Каким ты видишь красноярские парки через 7 лет? Будут ли кардинальные перемены?

- К 2028 году наши парки обрастут стабильной системой в части оказания услуг населению. Будут четко выстроены взаимоотношения с предпринимателями, с бизнесом. Будет полный каркас торговли и услуг. Сформируется фундаментальный календарь событий, который будет интересен для всех. Сейчас у нас некоторые парки в принципе без мероприятий.

- В связи с пандемией план по внебюджету наверняка был провален в 2020 году?

- Мы начали работать с апреля. У нас есть платные стоянки при парках, какую-то копейку они принесли. И то, что мы в аренду сдавали ярмарочные домики, – тоже. Мы более ли менее заработали денежку, которая позволила нам кое-что приобрести и спланировать строительство. 2020 год как раз уникальный потому, что люди были практически невыездные и денег не было у людей, город спасался на общественных пространствах. То количество людей в общественных пространствах, которое было в 2020 году, было беспрецедентным. Наши демократичные цены по услугам и торговле – нормально сработали. План свой мы выполнили.

Беседовал Дмитрий Усков

фото: МАУ «Красгорпарк»