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«Горячие линии» по коронавирусу в Красноярске начали принимать заявки на прививку

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Красноярск
19:15 21 Января 2021
здоровье, медицина, здравоохранение, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, вакцинация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске заявки на прививки от коронавируса теперь принимают и «горячие линии», ранее организованные Минздравом для борьбы с инфекцией. Если не получается записаться через сайт госуслуг или веб-регистратуру, а также отказывают в самой поликлинике по месту жительства, можно обратиться к диспетчеру. Он соберет контактную информацию и передаст в медицинское учреждение, которое потом должно перезвонить пациенту.

«Оставить заявку на получение прививки можно, позвонив на номера единых горячих линий по противодействию COVID-19: 8-800-100-53-19 или на короткий номер 122, выбрав в меню цифру «1» или дождаться ответа оператора. Также можно оставить заявку, обратившись на региональную горячую линию министерства здравоохранения: 8-800-100-56-53», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Красноярцев предупреждают, что оператору нужно предоставить контактные данные – телефон, адрес, а также фамилию, имя и отчество.

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