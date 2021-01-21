«Горячие линии» по коронавирусу в Красноярске начали принимать заявки на прививку

В Красноярске заявки на прививки от коронавируса теперь принимают и «горячие линии», ранее организованные Минздравом для борьбы с инфекцией. Если не получается записаться через сайт госуслуг или веб-регистратуру, а также отказывают в самой поликлинике по месту жительства, можно обратиться к диспетчеру. Он соберет контактную информацию и передаст в медицинское учреждение, которое потом должно перезвонить пациенту.

«Оставить заявку на получение прививки можно, позвонив на номера единых горячих линий по противодействию COVID-19: 8-800-100-53-19 или на короткий номер 122, выбрав в меню цифру «1» или дождаться ответа оператора. Также можно оставить заявку, обратившись на региональную горячую линию министерства здравоохранения: 8-800-100-56-53», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Красноярцев предупреждают, что оператору нужно предоставить контактные данные – телефон, адрес, а также фамилию, имя и отчество.