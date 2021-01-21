Медсестра БСМП скончалась от коронавируса

В Красноярске от коронавируса скончалась старшая медсестра БСМП. Елене Севрюгиной было 50 лет, сообщили в пресс-службе больницы. В медучреждении красноярка проработала более 20 лет, а старшей медсестрой была назначена почти 20 лет назад. Елена Николаевна работала в отделении реанимации и интенсивной терапии №1.

«Елена Николаевна была высококвалифицированным специалистом, в совершенстве владеющим навыками и технологиями оказания медицинской помощи при экстренных состояниях. Ее уважали коллеги, она была всегда готова помочь в любых сложных профессиональных и жизненных ситуациях. Светлый, мудрый, трудолюбивый человек… Елена Николаевна останется примером безграничной преданности профессии, мудрости и трудолюбия», - отметили в пресс-службе БСМП.

Ранее от ковида в Красноярске скончались врач анестезиолог-реаниматолог санитарной авиации краевой больницы Илья Житков, врач-уролог краевой больницы Федор Капсаргин и онколог Алексей Версенев.