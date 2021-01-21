По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Красноярску выделят 800 млн рублей

Красноярский край получит 800 млн рублей в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщил министр транспорта региона Константин Димитров, на эти деньги будут отремонтированы несколько магистралей. Ремонт предстоит на дороге по ул. М. Залки от дома № 33 до ул. Космонавтов, а также по пр. Молодёжный от дома № 31 до ул. Преображенской. Кроме того, в этом году начнут строить пешеходный переход через ул. Калинина в районе жилого дома № 177.

По словам Димитрова, запланированы еще два масштабных проекта: строительство дороги на пустыре по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная. Также будет построена дорога в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова. Жителям микрорайона Солонцы-2 пообещали дорогу от ул. Гриболевская, которая соединит Северное шоссе и Солнечный. Однако на этот год запланированы только проектные работы.