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В краевом центре ввели режим «черного неба»

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Красноярск
14:57 21 Января 2021
погода, красноярск, экология, в красноярске, экологи, в красноярском крае, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске введен режим неблагоприятных метеорологических условий или режим «черного неба».

На официальном портале красноярский мэрии сообщили, что он вводится с 13:00 сегодня и продлится до 19:00 завтрашнего дня, 22 января. В этот период в краевой столице ожидаются неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей и частиц в воздухе, а именно отрицательные температуры и практически полное отсутствие ветра.

В этом году уже вводился режим «черного неба» – с 8 по 9 января.

Горожанам рекомендуется использовать общественный транспорт, не сжигать мусор, а также сократить время нахождения на улице.

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