В краевом министерстве здравоохранения новый заместитель

В министерстве здравоохранения Красноярского края появился четвертый заместитель. Так, с 19 января заместителем Бориса Немика стал Александр Украинцев. Информация об этом появилась на официальном портале краевого правительства. Распоряжение подписано Юрием Лапшиным – первым замом губернатора – главой регионального правительства.

Отмечается, что трудовой контракт Украинцева рассчитан на три года.

Известно, что новый замминистра будет курировать работу отделения министерства, расположенного в Норильске, а также работу отделов лицензирования и ведомственного контроля.

Ранее Александр Украинцев работал в военном комиссариате Красноярского края в должности председателя военно-врачебной комиссии.