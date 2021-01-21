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«Российская тусовка сегодня взорвала Дубаи. Я, Моргенштерн, Джарахов, Филипп Бедросович»: ресторатор Владимиров весело зажигает в ОАЭ

Главная Общество
Красноярск
09:52 21 Января 2021
звезды, отдых, ресторанный_бизнес, красноярск, дубай, ресторан, селфи
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский ресторатор, бизнесмен и экс-депутат Горсовета Владимир Владимиров встретился со звездами шоу-бизнеса и популярными рэп-исполнителями на отдыхе в ОАЭ. Об этом он рассказывает своим подписчикам на личной странице в социальной сети Facebook.

Владимиров встретил селебрити и охотно делал селфи в ресторане известного турецкого повара Нусрета Гекчё, который известен своей фирменной техникой приготовления и подачи мяса.

«Российская тусовка сегодня взорвала Дубаи. Я, Моргенштерн, Джарахов, Филипп Бедросович»: ресторатор Владимиров весело зажигает в ОАЭ

«Российская тусовка сегодня взорвала Дубаи. Я, Моргенштерн, Джарахов, Филлип Бедросович,и другие звёзды отечественной эстрады, побывали в гостях у известного турецкого повара Нусрета Гекчё, в ресторане его имени. Ели вкусно мясо, пили турецкий чай, душевно и непринуждённо общались, делали фото, клипы, и даже танцевали. Можно сказать, не посрамили, постояли за страну. До новых встреч, дружище Нусрет», – написал Владимиров

«Российская тусовка сегодня взорвала Дубаи. Я, Моргенштерн, Джарахов, Филипп Бедросович»: ресторатор Владимиров весело зажигает в ОАЭ

В комментариях к постам пользователи отметили, что компания у ресторатора более чем достойная, а городской депутат и предприниматель Константин Сенченко и вовсе предложил открыть собственное заведение в курортном городе, где не будет проблем с местными чиновниками.

Отметим, Владимир Владимиров регулярно фотографируется со звездами российской эстрады, политики и бизнеса.

Фото: www.facebook.com/vladimirov.vv

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