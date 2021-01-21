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Жители частного сектора Покровки останутся без холодной воды

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Красноярск
09:15 21 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Управляющая компания «КрасКом» предупредила жителей частного сектора Покровки об отключении холодной воды. Коммунальщики будут обследовать сети холодного водоснабжения, чтобы определить причину подтопления домов на ул. 11-я Продольная. Краны будут сухими с 10:30 до 20:00 22 января. Под отключение попадают дома на улицах 3-я Дальневосточная, на Продольных улицах, на улицах Уланова, Рогова, Красикова, Каурова, Водянникова, Крутогорская, Крутогорская, Покровская.

«Жителям рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды. Начиная 14:30 часов к водоразборным колонкам на этих улицах начнут подвозить холодную воду», - добавили в Водоканале.

Уточнить информацию о времени подвоза воды можно через центральную диспетчерскую службу «КрасКома» по телефону 211-39-63.

 

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