Жители частного сектора Покровки останутся без холодной воды

Управляющая компания «КрасКом» предупредила жителей частного сектора Покровки об отключении холодной воды. Коммунальщики будут обследовать сети холодного водоснабжения, чтобы определить причину подтопления домов на ул. 11-я Продольная. Краны будут сухими с 10:30 до 20:00 22 января. Под отключение попадают дома на улицах 3-я Дальневосточная, на Продольных улицах, на улицах Уланова, Рогова, Красикова, Каурова, Водянникова, Крутогорская, Крутогорская, Покровская.

«Жителям рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды. Начиная 14:30 часов к водоразборным колонкам на этих улицах начнут подвозить холодную воду», - добавили в Водоканале.

Уточнить информацию о времени подвоза воды можно через центральную диспетчерскую службу «КрасКома» по телефону 211-39-63.



