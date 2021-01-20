21 января
Красноярск
погода -22 °C
73.37
 
€ 88.97
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Спортшколы Красноярска возобновили оказание услуг населению

Главная Общество
Красноярск
17:47 20 Января 2021
услуги, вирус, в красноярском крае, спорт, эпидемия, в красноярске, школы, красноярск, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В спортшколах Красноярска снова начали оказывать услуги населению. Платных занятий это тоже касается. Двери для посетителей спортивные учреждения открыли после обновленного указа губернатора Александра Усса, который также разрешил болельщикам присутствовать на спортивных соревнованиях. Работа спортшкол в регионе была приостановлена с 3 ноября из-за ограничений по коронавирусу. Теперь разрешена работа групп старшего поколения, адаптивных групп, а также платных секций.

«Узнать подробнее о режиме работы муниципальных спортивных учреждений, а также секций можно напрямую в спортшколах по телефонам, указанным на сайте Красспорта http://krassport.ru/phones/institutions.html», - добавили в мэрии.

В администрации напоминают, что при посещении всех спортивных мероприятий необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Фото: 2ГИС

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Завершено расследование уголовного дела в отношении Анатолия Быкова

Завершено расследование уголовного дела в отношении Анатолия Быкова

21 Января 2021 г.
Речь идет об убийстве Наумова и Войтенко в 1994 году
Новости Красноярска: По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Красноярску выделят 800 млн рублей

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Красноярску выделят 800 млн рублей

21 Января 2021 г.
Будут отремонтированы несколько магистралей
Новости Красноярска: В краевом центре ввели режим «черного неба»

В краевом центре ввели режим «черного неба»

21 Января 2021 г.
С начала года неблагоприятные метеорологические условия вводятся второй раз
Новости Красноярска: КрАЗ увеличил бюджет социальных программ для работников в 2020 году

КрАЗ увеличил бюджет социальных программ для работников в 2020 году

21 Января 2021 г.
Соцпрограммы действуют на протяжении многих лет
Новости Красноярска: В краевом министерстве здравоохранения новый заместитель

В краевом министерстве здравоохранения новый заместитель

21 Января 2021 г.
Он станет четвертым замом Бориса Немика
Новости Красноярска: На стройплощадке в краевом центре обнаружили труп мужчины

На стройплощадке в краевом центре обнаружили труп мужчины

21 Января 2021 г.
Мужчина пропал несколько месяцев назад
Новости компаний
18/01
Продукция комбината «Волна» вошла в линейку «100 лучших товаров России»
15/01
Сбер и СибГУ им. М.Ф. Решетнева дали старт работе кампуса
14/01
Плата за отопление по факту: чего ожидать красноярцам в квитанциях за декабрь и январь?
13/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сбер и Министерство экологии Красноярского края будут развивать экологическое волонтёрство

Сбер и Министерство экологии Красноярского края будут развивать экологическое волонтёрство

21 Января 2021 г.
В январе 2021 года состоялось подписание соглашения
Новости Красноярска: «Российская тусовка сегодня взорвала Дубаи. Я, Моргенштерн, Джарахов, Филипп Бедросович»: ресторатор Владимиров весело зажигает в ОАЭ

«Российская тусовка сегодня взорвала Дубаи. Я, Моргенштерн, Джарахов, Филипп Бедросович»: ресторатор Владимиров весело зажигает в ОАЭ

21 Января 2021 г.
Об этом он рассказывает на своей странице в Facebook
Новости Красноярска: Сиуа Таумалоло: «Хотим сыграть два матча на первом сборе и три на втором»

Сиуа Таумалоло: «Хотим сыграть два матча на первом сборе и три на втором»

21 Января 2021 г.
Главный тренер регбийного «Красного Яра» о ближайших планах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru