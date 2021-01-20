Спортшколы Красноярска возобновили оказание услуг населению

В спортшколах Красноярска снова начали оказывать услуги населению. Платных занятий это тоже касается. Двери для посетителей спортивные учреждения открыли после обновленного указа губернатора Александра Усса, который также разрешил болельщикам присутствовать на спортивных соревнованиях. Работа спортшкол в регионе была приостановлена с 3 ноября из-за ограничений по коронавирусу. Теперь разрешена работа групп старшего поколения, адаптивных групп, а также платных секций.

«Узнать подробнее о режиме работы муниципальных спортивных учреждений, а также секций можно напрямую в спортшколах по телефонам, указанным на сайте Красспорта http://krassport.ru/phones/institutions.html», - добавили в мэрии.

В администрации напоминают, что при посещении всех спортивных мероприятий необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Фото: 2ГИС