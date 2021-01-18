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Число заболевших COVID-19 в Красноярском крае превысило 52 тысячи человек

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15:15 18 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За минувшие сутки в Красноярском крае лабораторно подтвердился 321 новый случай заболевания COVID-19. Итого со старта мировой пандемии коронавируса в регионе официально зафиксировано 52 272 случая заражения.

В краевой столице заболели 89 человек, в Ачинске 24 новых случая, 14 официально заболевших в Назарове и 11 случаев в Дивногорске.

Вместе с тем, еще 25 жителей региона скончались от осложнений коронавируса. Так, теперь общее количество летальных исходов составляет 2 010. 

Тем не менее, еще 325 заболевших полностью вылечились и сейчас они выписаны из больниц региона. Всего в крае выздоровело 48 025 человек.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что общекраевой суточный темп прироста остается на уровне 0,6%.

Кроме того, под контролем врачей в домашних условиях продолжают оставаться 6 668 контактных лиц. За последние 24 часа взят на контроль 401 человек, а снято с наблюдения – 420 жителей региона.

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