Число заболевших COVID-19 в Красноярском крае превысило 52 тысячи человек

За минувшие сутки в Красноярском крае лабораторно подтвердился 321 новый случай заболевания COVID-19. Итого со старта мировой пандемии коронавируса в регионе официально зафиксировано 52 272 случая заражения.

В краевой столице заболели 89 человек, в Ачинске 24 новых случая, 14 официально заболевших в Назарове и 11 случаев в Дивногорске.

Вместе с тем, еще 25 жителей региона скончались от осложнений коронавируса. Так, теперь общее количество летальных исходов составляет 2 010.

Тем не менее, еще 325 заболевших полностью вылечились и сейчас они выписаны из больниц региона. Всего в крае выздоровело 48 025 человек.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что общекраевой суточный темп прироста остается на уровне 0,6%.

Кроме того, под контролем врачей в домашних условиях продолжают оставаться 6 668 контактных лиц. За последние 24 часа взят на контроль 401 человек, а снято с наблюдения – 420 жителей региона.