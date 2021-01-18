Психоневрологический интернат построили в Шарыповском районе

В деревне Гляден Шарыповского района открыли новый жилой корпус на 75 мест психоневрологического интерната. Учреждение построили за два года. На это было выделено более 156 млн рублей.

Здание оснащено всем необходимым. Есть даже компьютерный класс и тренажерный зал.

«Забота о людях – не пустые слова. Государственная политика нашей страны ориентирована на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается. Еще два года назад на этом месте был пустырь. А сегодня – большое трехэтажное здание, в котором созданы все условия для комфортного проживания и качественной жизни людей, имеющих ограничения по здоровью. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Демография» и входящего в его состав регионального проекта «Старшее поколение», – заявил заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

По данным чиновника, открытие интерната сократит очередь в подобные учреждения и даст новые рабочие места для жителей окрестных населенных пунктов.