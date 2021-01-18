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В Солонцах открывается новый ФОК

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Красноярск
12:42 18 Января 2021
волейбол, красноярск, спорт, футбол, баскетбол
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В поселке Солонцы Емельяновского района построили новый физкультурно-спортивный комплекс. Он откроет свои двери уже в феврале. Все работы заняли чуть больше года.

ФОК представляет собой двухэтажное здание. На первом этаже расположены вестибюль, гардероб, раздевалки с санузлами и душевыми, в том числе и для инвалидов, медицинский кабинет, инвентарная, а также спортзал размером 42 на 24 метра. Половину зала оборудуют для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом. Другая часть будет предназначена для занятий борьбой и гимнастикой. На втором этаже – тренерская и инструкторская, санузлы, душевые, помещения персонала, электрощитовая и методический кабинет.

«Мы счастливы, что такой объект появился у нас. Население поселка очень активное, а заниматься негде, – рассказывает руководитель спортклуба по месту жительства «Солонцы» Николай Мацуев. – Здесь будет ажиотаж, это точно! Будем развивать волейбол, баскетбол, футбол, спортивную борьбу, гимнастику, настольный теннис. Здесь смогут заниматься все, но основной акцент планируем сделать на детей. Штатное расписание уже готово, занятия будут максимально доступными и бесплатными».

Отметим, что в ближайших планах – открытие биатлонного комплекса в селе Верхнепашино Енисейского района, в Красноярске – плавательного  бассейна «Авангард». Кроме того, в 2020 году в Канске началось строительство первого на востоке края крытого катка с искусственным льдом. В селе Сухобузимо, Курагинском районе, Туруханске идет строительство ФОКов, в Кодинске – спорткомлекса с плавательным бассейном и плавательного бассейна в Минусинске.

 

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