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Житель краевой столицы проведет более 5 лет в тюрьме за угон и кражу

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Красноярск
12:00 18 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске следователи доказали вину местного жителя, которого судили за угон и кражу из магазина.

Ранее к стражам порядка обратился сотрудник автомойки, который рассказал, что из их компании пропал микроавтобус. Оперативники установили, что его угнал сотрудник мойки, причем находился в состоянии алкогольного опьянения. После чего он подъехал на угнанном транспорте к продуктовому магазину, разбил стекло и украл из кассу более 30 тысяч рублей. Однако преступника задержали сотрудники частной охранной фирмы.

На ранее судимого за имущественные преступления 42-летнего мужчину было заведено два уголовных дела – за угон и кражу. В Октябрьском районном суде краевого центра вынесли приговор в виде 5 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.

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