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Столичные специалисты разработают единое цикличное меню для красноярских школ

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Красноярск
10:53 18 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске будет разработано единое цикличное меню для школьных столовых. Администрация города подписало соответствующее соглашение со столичным «Институтом отраслевого питания». У разработчиков большой опыт – они налаживали систему школьного питания в 20 регионах России.

В ближайшие месяцы красноярские школьники начнут питаться по-новому. Рацион детей должен стать более разнообразным и сбалансированным, обещают московские эксперты.

«В этом году Роспотребнадзор ввел новый критерий оценки качества школьного питания. Он называется «индекс отходности» или «индекс поедаемости». Так, если по результатам взвешивания отходов после приема пищи в мусорный бак уходит более 50% еды, значит, данное блюдо нужно менять. Большинство детей не любят рыбные, молочные блюда, блюда из печени. По ним наблюдается большое количество отходов», - отметили в пресс-службе управления образования администрации города.

В мэрии ставят задачу кормить детей вкусно и разнообразно, по современным стандартам, чтобы у них было желание идти в столовую на завтрак и обед.

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