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Закрыты проезды и парковки около храма на улице Щорса в Красноярске

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Красноярск
10:30 18 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Из-за празднования Крещения в Красноярске временно закрыты проезды и парковки около храма Рождества Христова на ул. Щорса. Ограничения продлятся 18 и 19 января.

"С 22:00 часов 18 января до 02:00 часов ночи 19 января будут временно закрыты для транспорта участки:
по ул. Добролюбова от пер. Кочубея до дома № 17 по ул. Гастелло;
по ул. Менделеева от здания № 44 по ул. Щорса до здания № 35г;
по ул. Академика Павлова", - пояснили в администрации.

С 9 утра понедельника, 18 января, на сутки запретят остановку и стоянку машин по ул. Менделеева, а также на участке ул. Добролюбова от ул. Щорса до дома № 17 по ул. Гастелло.

Обо всех изменениях водителей проинформируют временные дорожные знаки.

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