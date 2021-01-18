Закрыты проезды и парковки около храма на улице Щорса в Красноярске

Из-за празднования Крещения в Красноярске временно закрыты проезды и парковки около храма Рождества Христова на ул. Щорса. Ограничения продлятся 18 и 19 января.

"С 22:00 часов 18 января до 02:00 часов ночи 19 января будут временно закрыты для транспорта участки:

по ул. Добролюбова от пер. Кочубея до дома № 17 по ул. Гастелло;

по ул. Менделеева от здания № 44 по ул. Щорса до здания № 35г;

по ул. Академика Павлова", - пояснили в администрации.

С 9 утра понедельника, 18 января, на сутки запретят остановку и стоянку машин по ул. Менделеева, а также на участке ул. Добролюбова от ул. Щорса до дома № 17 по ул. Гастелло.

Обо всех изменениях водителей проинформируют временные дорожные знаки.