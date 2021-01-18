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«КрасКом» устраняет течь на магистральном водопроводе по улице Менжинского

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Красноярск
09:29 18 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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«КрасКом» ведет аварийные работы на водопроводе по ул. Менжинского. Тем в результате подвижек грунта повреждены магистральные сети холодного водоснабжения.

«Центр трубы из стали и центр трубы из пластика разошли на 40 мм. Чтобы восстановить два трубопроводова на ул. Менжинского, 14, слесари «КрасКома» изготавливают стальной переходник с наклоном, на который будут крепить новую соединительную муфту», - пояснили в пресс-службе Водоканала.

Еще один такой переходник из-за перепадов температур износился на тубах в районе детского сада на ул. Менжинского, 16. Коммунальщики начнут менять его в понедельник с самого утра. Аварийные работы на участках продлятся до 16:00. Для жителей организуют подвоз холодной воды. Уточнить график работы автоцистерн можно по телефону 211-39-63.

 

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