Предстоящая рабочая неделя будет теплой

В краевую столицу пришла теплая и комфортная погода. По прогнозам синоптиков она задержится на предстоящую неделю.

В Гидрометцентре сообщили, что в понедельник, 18 января, в Красноярске температура воздуха составит всего -3 градуса, но в ночь на вторник будет похолодание до -13 и в дневные часы 19 января будет -11 градусов. Такая же погода ожидается и в среду, 20 января.

Однако самым теплым днем на грядущей неделе станет четверг. Столбик термометра поднимется до -2 градусов, западный ветер будет достигать 4 м/с.

Вместе с тем, уже в пятницу, 22 января, вернутся типичные для января температуры – «минус» 13…15 днем. В субботу и вовсе похолодает до -16…-18 градусов.

Также сегодня и завтра будут идти незначительные осадки в виде снега.

Сейчас в Красноярске -6 и пасмурно. В течение дня возможен кратковременный снегопад.