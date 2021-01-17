17 января
Красноярск
погода -11 °C
73.55
 
€ 89.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Предстоящая рабочая неделя будет теплой

Главная Общество
Красноярск
11:00 17 Января 2021
прогноз, синоптики, потепление, зима, в красноярске, комфорт, погода, красноярск, в красноярском крае, прогнозы, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В краевую столицу пришла теплая и комфортная погода. По прогнозам синоптиков она задержится на предстоящую неделю.

В Гидрометцентре сообщили, что в понедельник, 18 января, в Красноярске температура воздуха составит всего -3 градуса, но в ночь на вторник будет похолодание до -13 и в дневные часы 19 января будет -11 градусов. Такая же погода ожидается и в среду, 20 января.

Однако самым теплым днем на грядущей неделе станет четверг. Столбик термометра поднимется до -2 градусов, западный ветер будет достигать 4 м/с.

Вместе с тем, уже в пятницу, 22 января, вернутся типичные для января температуры – «минус» 13…15 днем. В субботу и вовсе похолодает до -16…-18 градусов.

Также сегодня и завтра будут идти незначительные осадки в виде снега.

Сейчас в Красноярске -6 и пасмурно. В течение дня возможен кратковременный снегопад.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: ГИБДД ищет нарушителей на загородных трассах Красноярска скрытым способом

ГИБДД ищет нарушителей на загородных трассах Красноярска скрытым способом

16 Января 2021 г.
На дороги вышли патрули «в гражданском»
Новости Красноярска: В ближайшие три года на строительство дорог потратят почти 2,5 миллиарда рублей

В ближайшие три года на строительство дорог потратят почти 2,5 миллиарда рублей

15 Января 2021 г.
Об этом сообщили в мэрии краевой столицы
Новости Красноярска: Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова отдыхает в Красноярске

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова отдыхает в Красноярске

15 Января 2021 г.
Она приехала в наш город по совету астролога
Новости Красноярска: Больницы Красноярска больше не спрашивают у пациентов тесты на коронавирус при госпитализации

Больницы Красноярска больше не спрашивают у пациентов тесты на коронавирус при госпитализации

15 Января 2021 г.
Это новый регламент Минздрава
Новости Красноярска: Коммунальщики устраняют последствия урагана в Красноярске

Коммунальщики устраняют последствия урагана в Красноярске

15 Января 2021 г.
От горожан поступило почти два десятка обращений
Новости Красноярска: В Красноярском крае выдадут более 7 тысяч бесплатных ноутбуков

В Красноярском крае выдадут более 7 тысяч бесплатных ноутбуков

15 Января 2021 г.
Их получат малообеспеченные и многодетные семьи
Новости компаний
15/01
Сбер и СибГУ им. М.Ф. Решетнева дали старт работе кампуса
14/01
Плата за отопление по факту: чего ожидать красноярцам в квитанциях за декабрь и январь?
13/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 13 регбистов из Красноярска вызваны в сборную России

13 регбистов из Красноярска вызваны в сборную России

15 Января 2021 г.
Послезавтра стартует сбор национальной команды
Новости Красноярска: «Радио Сибирь» пришло в Ачинск

«Радио Сибирь» пришло в Ачинск

12 Января 2021 г.
Вещание открылось на частоте 102,5 FM
Новости Красноярска: Гендиректор «Сибиряка» Егоров назвал обыски в компании заказными

Гендиректор «Сибиряка» Егоров назвал обыски в компании заказными

16 Января 2021 г.
Строитель дал первое интервью после инцидента
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru