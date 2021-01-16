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ГИБДД ищет нарушителей на загородных трассах Красноярска скрытым способом

Главная Общество
Красноярск
13:42 16 Января 2021
пдд, автомобиль, нарушения, гибдд, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники ГИБДД краевого центра проводят скрытое патрулирование загородных автодорог с целью пресечения нарушений правил дорожного движения.

Все выходные на дорогах будут дежурить патрули автоинспекторов. Но это будут не машины ведомства, а гражданские автомобили.

«По статистике, автоаварии с тяжелыми последствиями происходят именно на загородных трассах, где скорость движения выше. Особую опасность представляют маневры, совершение которых связано с выездом на встречную полосу. Опасность движения по встречной полосе в том, что при лобовом столкновении скорости транспортных средств плюсуются», - рассказали в ведомстве.

Так, в прошлом году в краевом центре по причине выезда на полосу встречного движения произошло 31 ДТП, в результате которых 3 человека погибли, 60 получили травмы.

 

фото: ГИБДД

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