15 января
Красноярск
погода -15 °C
73.55
 
€ 89.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В ближайшие три года на строительство дорог потратят почти 2,5 миллиардов рублей

Главная Общество
Красноярск
18:12 15 Января 2021
план, строительство, в красноярском крае, красноярск, дороги, в красноярске, администрация, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В администрации Красноярска рассказали о ближайших планах на строительство новых дорог. На эти цели на период с 2021 – 2023 года запланировано потратить 2,31 миллиарда рублей и финансирование пойдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В текущем году запланировано завершить следующие автомобильные дороги – по улице Мате Залки, 33 до Космонавтов и по проспекту Молодежный, 31 до улицы Преображенской, а также в Октябрьском районе – по улице Байкитская от Юбилейной до Дачной.

Кроме того, в скором времени будут подготовлены проекты дорог на Бугаче, где строится самая большая школа в регионе. Эта трасса соединит Северное шоссе и микрорайон «Солнечный».

В 2022 году будет завершено строительство дороги в створе улицы Волочаевской от Дубровинского до Копылова, а также предполагается завершение и сдача в эксплуатацию виадука через Калинина около 177 дома.

Глобальные планы и на 2023 год. Так, заявлено завершение II этапа строительства развязки в микрорайоне «Тихие Зори», а также строительство ранее спроектированной дороги в Солнечном, которая должна соединить 4 улицы. Вместе с тем запланирована реконструкция переулка Боготольский на участке между Копылова и Новосибирской.   

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова отдыхает в Красноярске

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова отдыхает в Красноярске

15 Января 2021 г.
Она приехала в наш город по совету астролога
Новости Красноярска: Больницы Красноярска больше не спрашивают у пациентов тесты на коронавирус при госпитализации

Больницы Красноярска больше не спрашивают у пациентов тесты на коронавирус при госпитализации

15 Января 2021 г.
Это новый регламент Минздрава
Новости Красноярска: Коммунальщики устраняют последствия урагана в Красноярске

Коммунальщики устраняют последствия урагана в Красноярске

15 Января 2021 г.
От горожан поступило почти два десятка обращений
Новости Красноярска: В Красноярском крае выдадут более 7 тысяч бесплатных ноутбуков

В Красноярском крае выдадут более 7 тысяч бесплатных ноутбуков

15 Января 2021 г.
Их получат малообеспеченные и многодетные семьи
Новости Красноярска: Сегодня в краевом центре начнется рейд «Нетрезвый водитель»

Сегодня в краевом центре начнется рейд «Нетрезвый водитель»

15 Января 2021 г.
Он будет проходить все выходные
Новости Красноярска: Пассажиропоток аэропорта Красноярска снизился на 35%

Пассажиропоток аэропорта Красноярска снизился на 35%

15 Января 2021 г.
В воздушной гавани подвели итоги прошлого года
Новости компаний
15/01
Сбер и СибГУ им. М.Ф. Решетнева дали старт работе кампуса
14/01
Плата за отопление по факту: чего ожидать красноярцам в квитанциях за декабрь и январь?
13/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 13 регбистов из Красноярска вызваны в сборную России

13 регбистов из Красноярска вызваны в сборную России

15 Января 2021 г.
Послезавтра стартует сбор национальной команды
Новости Красноярска: Красноярская молодежь получила по 500 тысяч рублей на научные проекты

Красноярская молодежь получила по 500 тысяч рублей на научные проекты

15 Января 2021 г.
Общая сумма грантов – 18 млн рублей
Новости Красноярска: Госпиталь для ковид-пациентов на улице Кутузова прекращает работу

Госпиталь для ковид-пациентов на улице Кутузова прекращает работу

15 Января 2021 г.
Оттуда выписали последнего пациента
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru