В ближайшие три года на строительство дорог потратят почти 2,5 миллиардов рублей

В администрации Красноярска рассказали о ближайших планах на строительство новых дорог. На эти цели на период с 2021 – 2023 года запланировано потратить 2,31 миллиарда рублей и финансирование пойдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В текущем году запланировано завершить следующие автомобильные дороги – по улице Мате Залки, 33 до Космонавтов и по проспекту Молодежный, 31 до улицы Преображенской, а также в Октябрьском районе – по улице Байкитская от Юбилейной до Дачной.

Кроме того, в скором времени будут подготовлены проекты дорог на Бугаче, где строится самая большая школа в регионе. Эта трасса соединит Северное шоссе и микрорайон «Солнечный».

В 2022 году будет завершено строительство дороги в створе улицы Волочаевской от Дубровинского до Копылова, а также предполагается завершение и сдача в эксплуатацию виадука через Калинина около 177 дома.

Глобальные планы и на 2023 год. Так, заявлено завершение II этапа строительства развязки в микрорайоне «Тихие Зори», а также строительство ранее спроектированной дороги в Солнечном, которая должна соединить 4 улицы. Вместе с тем запланирована реконструкция переулка Боготольский на участке между Копылова и Новосибирской.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf