Больницы Красноярска больше не спрашивают у пациентов тесты на коронавирус при госпитализации

Согласно новому регламенту федерального министерства здравоохранения отрицательные тесты на коронавирус больше не являются обязательным условием для госпитализации. Красноярские больницы уже принимают пациентов в стационар без ПЦР-исследования. Это подтвердили в БСМП, больницах №20 и №4. Изменения касаются плановых и экстренных госпитализаций. Однако в приемном покое у красноярцев будут измерять температуру, а также проверять уровень кислорода в крови. В случае необходимости тесты на ковид выполнят во время лечения. В краевом Минздраве подтвердили, что по такой схеме с нового года работают большинство медучреждений Красноярского края.

Напомним, в прошлом году для госпитализации в больницу пациенты был обязан выполнить тест на COVID-19, выполненный методом ПЦР, с отрицательным результатом.