Коммунальщики устраняют последствия урагана в Красноярске

Красноярцы жалуются на оборванные провода и поваленные заборы после урагана. В службу 005 жители оставили почти два десятка обращений. Оперативные службы уже устраняют последствия непогоды. Коммунальщики расчищают тротуары и дороги, куда ветром намело снег. На выходные, когда в городе ожидается резкое потепление, городские службы запланировали генеральную уборку дорог от снега. Будет задействовано максимальное количество техники и рабочих.

«Также будет вестись усиленная противогололедная обработка с помощью соляной смеси с песком. В связи с этим на дорогах может наблюдаться влага. Красноярцев просят отнестись к ситуации с пониманием», - отметили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации Красноярска.

Отметим, что современными противогололедными реагентами дорожные службы пока обрабатывают только ограниченные участки. Накануне на самых скользких и опасных участках дорог просыпали снегоплавильные материалы. Также коммунальщики расчищают остановки общественного транспорта.