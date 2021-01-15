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Коммунальщики устраняют последствия урагана в Красноярске

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Красноярск
15:25 15 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярцы жалуются на оборванные провода и поваленные заборы после урагана. В службу 005 жители оставили почти два десятка обращений. Оперативные службы уже устраняют последствия непогоды. Коммунальщики расчищают тротуары и дороги, куда ветром намело снег. На выходные, когда в городе ожидается резкое потепление, городские службы запланировали генеральную уборку дорог от снега. Будет задействовано максимальное количество техники и рабочих.

«Также будет вестись усиленная противогололедная обработка с помощью соляной смеси с песком. В связи с этим на дорогах может наблюдаться влага. Красноярцев просят отнестись к ситуации с пониманием», - отметили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации Красноярска.

Отметим, что современными противогололедными реагентами дорожные службы пока обрабатывают только ограниченные участки. Накануне на самых скользких и опасных участках дорог просыпали снегоплавильные материалы. Также коммунальщики расчищают остановки общественного транспорта.

 

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