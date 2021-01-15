В Красноярском крае выдадут более 7 тысяч бесплатных ноутбуков

Малообеспеченные и многодетные семьи, в которых три и более детей, получат бесплатные ноутбуки. Их закупят на средство одной из нефтяных компаний.

По замыслу благотворителей всего будет закуплено более 7 тысяч компьютеров. В настоящее время в край пришла первая партия из двух тысяч ноутбуков и их начали выдавать семьям из краевого центра, Дивногорска, Сосновоборска, Железногорска, а также из районов – Балахтинского, Березовского, Емельяновского, Новоселовского и Сухобузимского.

Кроме того, в конце следующего месяца в край доставят еще 5 330 компьютеров, которые будут выдавать в других районах края, через отделения соцзащиты.