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В Красноярском крае выдадут более 7 тысяч бесплатных ноутбуков

Главная Общество
Красноярск
14:00 15 Января 2021
социальная политика, помощь, в красноярске, благотворительность, общество, красноярск, в красноярском крае, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Малообеспеченные и многодетные семьи, в которых три и более детей, получат бесплатные ноутбуки. Их закупят на средство одной из нефтяных компаний.

По замыслу благотворителей всего будет закуплено более 7 тысяч компьютеров. В настоящее время в край пришла первая партия из двух тысяч ноутбуков и их начали выдавать семьям из краевого центра, Дивногорска, Сосновоборска, Железногорска, а также из районов – Балахтинского, Березовского, Емельяновского, Новоселовского и Сухобузимского.

Кроме того, в конце следующего месяца в край доставят еще 5 330 компьютеров, которые будут выдавать в других районах края, через отделения соцзащиты.

«Без использования современных технологий сегодня сложно представить образовательный процесс. И дело даже не столько в дистанционном формате обучения, который ребятам пришлось освоить в период пандемии. Очное обучение тоже требует подготовки докладов и рефератов, презентаций, поиска дополнительной информации по предметам, да и просто умения пользоваться различными компьютерными программами», - прокомментировал благотворительную акцию губернатор края Александр Усс.

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