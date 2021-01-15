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Сегодня в краевом центре начнется рейд «Нетрезвый водитель»

Главная Общество
Красноярск
13:10 15 Января 2021
гибдд, красноярск, алкоголь, полиция, в красноярском крае, в красноярске, проверка, рейды
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Сотрудники ГИБДД краевого центра сегодня проведут традиционный рейд «Нетрезвый водитель», который продлится все выходные.

В ночь на пятницу и на субботу несколько экипажей будут тотально перекрывать дороги на обоих берегах краевой столицы и проверять проезжающих водителей на состояние алкогольного опьянения.

В пресс-службе краевой полиции не сообщили места проверок, известно, что в микрорайоне «Солнечный» точно будут работать экипажи ДПС.

Дорожные полицейские напомнили, что продолжает свою работу круглосуточный телефон «Синей линии» 8 (391)263-10-19, куда можно сообщить о пьяных водителях.

 

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