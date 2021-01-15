Пассажиропоток аэропорта Красноярска снизился на 35%

В аэропорту Красноярска имени Д.А. Хворостовского рассказали об итогах работы в 2020 году. Так, пассажирский трафик значительно сократился, но был значительно перевыполнен план по грузовым перевозкам.

За 2020 год было обслужено 1 680 921 пассажир, что на 35% меньше, чем в позапрошлом году. На внутренних рейсах летали 1 520 435 человек, на международных линиях 135 881 пассажиров.

Самыми популярными направлениями были Москва, Новосибирск, Норильск, Сочи, Санкт-Петербург, Анапа и Симферополь.

Стоит отметить, что в 2020 году значительно вырос трафик грузовых перевозок, по сравнению с 2019 годом на 240%. Была совершена 3 151 взлетно-посадочная операция и перевезено 16 422 тонны груза.