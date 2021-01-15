Красноярская молодежь получила по 500 тысяч рублей на научные проекты

Красноярские молодые ученые и студенты вузов стали победителями федеральной программы «Умник» Фонда содействия инновациям в 2020 году. Всего представителей края среди получателей грантов – 36. Все они получили по 500 тысяч рублей как обладатели лучших научно-технических проектов и исследований. Деньги планируется направить на создание бизнес-планов и прототипов изобретений.

«Программа «Умник» позволяет осуществить отбор научно-технических проектов, ориентированных на реальный рынок. Участие в конкурсе помогает молодежи получить все, что необходимо для успешной реализации инновационной продукции: рекомендации по улучшению разработки и приобретение новых контактов в отрасли, навыки по составлению бизнес-плана и первое финансирование. Участие в программе – это возможность роста для всех молодых специалистов на рынке высоких технологий», – отметила руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Добавим, среди получателей грантов студенты Сибирского федерального университета, Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева и Красноярского государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого.

фото: КРИТБИ