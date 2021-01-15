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Сбер и СибГУ им. М.Ф. Решетнева дали старт работе кампуса

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Красноярск
12:06 15 Января 2021
студенты, сбербанк, университет, красноярск
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Сбер и Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева дали старт работе кампуса. В двух корпусах университета уже используются кампусные карты и электронные проходные.

Электронная проходная включает систему контроля управления доступа в корпуса университета, видеонаблюдение, ряд других удобных функций, например, актуальную сегодня работу тепловизора. Самостоятельно Университет Решетнёва внедрил умную систему аутентификации «Unikeeper», которая распознает лицо посетителя, опираясь на данные его биометрического слепка. Всё это только одни из компонентов Кампусного проекта, реализуемого Университетом Решетнева совместно со Сбером.

Уже сегодня осуществляется активное введение в пользование студентов и персонала кампусной карты, при помощи которой на территории университета формируется удобная и технологичная система, объединяющая многие повседневные операции студентов, преподавателей, сотрудников.

Пользуясь персонализированной многофункциональной электронной пластиковой картой, можно получить стипендию и зарплату, пройти в университет через электронную проходную. Кампусная карта наделена функционалом читательского билета, электронной зачетной книжки, «умной столовой», кроме того это возможности дополнительного образования и многое другое.

Эдхам Акбулатов, ректор СибГУ им. М.Ф. Решетнева:

«Кампусный проект - это не просто пропускная электронная система, а, как сейчас принято говорить, это создание электронной среды, которая выходит далеко за пределы нашего университета. Это то, что по-настоящему увлекает молодежь, которая очень восприимчива к цифровым результатам. У нас в вузе есть институт информатики и телекоммуникаций, у нас есть свои прикладные задачи, а кроме того, следующий год наш Президент объявил годом науки и технологий. Все это заставляет нас искать новые подходы и новые решения, новые стимулы».

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка: 

«Запуск кампуса в СибГУ им. М.Ф. Решетнева  - один из значимых проектов в сфере развития цифровизации вуза. Нам вместе удалось создать единое цифровое пространство, удобное как для студентов, так и для  педагогов. Кампусные карты уже стали  универсальным ключом к различным системам университета. На проходных запущены современные технологии, обеспечивающие безопасность. Важно, что систему распознавания лиц университет разработал и внедрил собственными силами. Уверен, что студенты, сотрудники и научно-преподавательский состав университета смогут ощутить преимущества новой цифровой среды. Реализация кампусного проекта - один из этапов нашего сотрудничества, шаг в сторону расширения взаимодействия в сфере проектов с использованием искусственного интеллекта».

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