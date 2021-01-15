Сбер и СибГУ им. М.Ф. Решетнева дали старт работе кампуса

Сбер и Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева дали старт работе кампуса. В двух корпусах университета уже используются кампусные карты и электронные проходные.

Электронная проходная включает систему контроля управления доступа в корпуса университета, видеонаблюдение, ряд других удобных функций, например, актуальную сегодня работу тепловизора. Самостоятельно Университет Решетнёва внедрил умную систему аутентификации «Unikeeper», которая распознает лицо посетителя, опираясь на данные его биометрического слепка. Всё это только одни из компонентов Кампусного проекта, реализуемого Университетом Решетнева совместно со Сбером.

Уже сегодня осуществляется активное введение в пользование студентов и персонала кампусной карты, при помощи которой на территории университета формируется удобная и технологичная система, объединяющая многие повседневные операции студентов, преподавателей, сотрудников.

Пользуясь персонализированной многофункциональной электронной пластиковой картой, можно получить стипендию и зарплату, пройти в университет через электронную проходную. Кампусная карта наделена функционалом читательского билета, электронной зачетной книжки, «умной столовой», кроме того это возможности дополнительного образования и многое другое.

Эдхам Акбулатов, ректор СибГУ им. М.Ф. Решетнева:

«Кампусный проект - это не просто пропускная электронная система, а, как сейчас принято говорить, это создание электронной среды, которая выходит далеко за пределы нашего университета. Это то, что по-настоящему увлекает молодежь, которая очень восприимчива к цифровым результатам. У нас в вузе есть институт информатики и телекоммуникаций, у нас есть свои прикладные задачи, а кроме того, следующий год наш Президент объявил годом науки и технологий. Все это заставляет нас искать новые подходы и новые решения, новые стимулы».

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка: