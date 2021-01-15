Трое красноярцев получили тяжелые травмы во время катания на плюшках

Катание на плюшках в праздники закончилось для троих красноярцев тяжелыми травмами. Так, два человека во время спуска получили переломы таза, а у одной красноярки была травма позвоночника с повреждением спинного мозга. Им потребовались срочные операции, за которыми последуют длительное лечение и реабилитация. Однако, скорее всего, последствия будут ощущаться пациентами всю жизнь.

«Пример такой критической травмы. Пациент поступил перед самым новым годом. Результатом спуска с горы на «плюшке» стала тяжелая травма таза. Вертлужная впадина фактически развалилась на части от удара; так как раздроблена большая губчатая кость плюс ко всему большая кровопотеря. Операция длилась три часа, был проведен остеосинтез, сопоставлены отломки. По прогнозам врачей пациент будет ходить, но последствия травмы останутся навсегда», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

В ведомстве призывают красноярцев быть осторожными. Важно выбирать пологие склоны, со специальными бортами без ям и трамплинов. Опасно, если в конце склона есть препятствие.





